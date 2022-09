La Lazio trema per Milinkovic: tre top club sul giocatore, ecco quando si saprà il suo futuro

Continuano a essere insistenti le voci di un Milinkovic-Savic a un passo dall’addio alla Lazio: tre top club europei sono pronti a fare follie per lui, i tifosi biancocelesti ora sono preoccupati come non mai.

Gli uomini di Sarri hanno iniziato questo campionato nel verso giusto e ancora una volta il centrocampista serbo è stato l’autentico trascinatore della squadra.

Se c’è una squadra, oltre all’Atalanta, che può rappresentare una sorpresa in questa Serie A. allora questa è sicuramente la Lazio. Prima dell’inizio della stagione, a causa di un mercato all’ombra dei cugini giallorossi, nessuno o quasi avrebbe puntato un euro sul raggiungimento di un posto Champions per i biancocelesti. Eppure ora, dopo appena sette giornate, la squadra migliore della capitale è stata senza dubbio quella allenata da Sarri.

L’unico neo della stagione è stato rappresentato dall’umiliante sconfitta per 5-1 contro il modesto Midtjylland in Europa League, che sembrava aver messo in discussione tutto il buon lavoro fatto in precedenza. Invece poi la Lazio ha risposto subito e molto bene in campionato rifilando un sonoro 0-4 alla Cremonese. Grande protagonista della gara, oltre al solito Ciro Immobile, è stato Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista serbo ha messo a segno il suo primo gol in Serie A ma allo stesso ha fornito già il quinto assist. Un dato incredibile che conferma l’inestimabile importanza del giocatore, ormai palese a tutti da anni, all’interno della squadra biancoceleste. Il contratto in scadenza nel 2024 fa però preoccupare i tifosi: Milinkovic è cercato da tre top club europei e il suo futuro potrebbe essere altrove.

La verità dopo il Mondiale: le squadre in pole per il centrocampista serbo

Da qualche anno a questa parte il nome di Milinkovic-Savic è al centro di molte trattative di mercato, ma il presidente Lotito fino ad ora ha fatto sempre muro. L’ultima offerta concreta arrivata ai biancocelesti è arrivata dal nuovo Manchester United di Ten Hag, che nonostante l’acquisto di Casemiro ha provato fino all’ultimo a prendere il centrocampista serbo. La dirigenza biancoceleste ha rispedito al mittente i 55 milioni dei Red Devils, che però non hanno nessuna intenzione di mollare la presa.

La verità si saprà solamente dopo il Mondiale in Qatar, una vetrina importante che potrebbe essere decisiva per la scelta finale. Su Milinkovic ci sono forti anche il PSG di Galtier e l’Arsenal di Arteta, al momento in testa alla Premier League. Non è comunque da escludere del tutto l’ipotesi rinnovo: i vertici della Lazio faranno di tutto per convincere il serbo a sposare ancora a lungo la causa biancoceleste.

Siamo comunque sempre a settembre e il futuro di Milinkovic-Savic è ancora tutto da scrivere. Il 27enne, nonostante l’attaccamento alla maglia della Lazio, si sente pronto per tentare l’esperienza in un top club di livello europeo. E chissà che la prossima estate non possa essere quella decisiva…