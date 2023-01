Ragazza presa a coltellate a stazione Termini, individuato e arrestato aggressore

Identificato e arrestato l’uomo che ha aggredito la studentessa israeliana il 31 dicembre scorso alla stazione Termini. Ecco di chi si tratta

Svolta nella caccia all’uomo che il 31 dicembre scorso, alla stazione Termini di Roma, ha accoltellato una ragazza, una studentessa israeliana di 24 anni, ricoverata al Policlinico Umberto I.

La polizia è riuscita a risalire all’identità del presunto responsabile, che sarebbe un clochard polacco, A.M.C., 24 anni, ricercato per furto da Grudziąd, città in Polonia. Lo scorso 27 dicembre lo avevano fermato per un controllo di routine, per poi lasciarlo andare. L’uomo nei mesi precedenti, si è mosso per il nostro Paese tra Venezia e Torino.

La madre lo ha cercato per molto tempo dopo che era andato via da casa, e ha chiesto aiuto a una trasmissione polacca che si occupa della ricerca di persone scomparse. Nelle ultime ore è giunta la notizia che il giovane è stato arrestato, dopo essere stato identificato grazie alle videocamere di sicurezza.

Lo hanno fermato carabinieri e Polfer dalle parti della stazione di Milano. L’uomo è stato bloccato da due carabinieri, moglie e marito, che non erano in turno e che lo hanno riconosciuto e condotto in caserma.

Le indagini

L’ipotesi è che il 24enne non abbia agita in modo consapevole quando ha assalito la turista. L’esame delle videocamere di sicurezza della stazione Termini di Roma si è rivelato cruciale nell’identificare il giovane che ha colpito la ragazza con tre coltellate, ragazza che è ricoverato al Policlinico Umberto I in prognosi riservata, ma stabile. Da oggi, la giovane è assistita anche da alcuni psicologi.

Secondo il prefetto, Bruno Frattasi, sarebbe “l’opera di un folle”. Per ora l’accusa è di tentato omicidio. La caccia all’uomo si era estesa dapprima in tutta Roma e poi anche fuori dalla Capitale. Da una ricostruzione degli investigatori pare che il giovane si aggirasse da un po’ di tempo l’area della stazione.

Il 31 dicembre era arrivato a Termini sul bus 714 che connette e Eur e centro di Roma. Secondo le immagini delle videocamere di sicurezza, sarebbe giunto in stazione verso le 16. Non si scarta l’ipotesi che possa essere rimasto tutto il giorno da quelle parti, fino a dopo le 21, ovvero finché non ha assalito la 24enne.

Gli inquirenti stanno cercando di appurare se tra il giovane e la ragazza ci siano stati contatti prima dell’aggressione. La ragazza ha assicurato di non conoscere l’aggressore né di essersi sentita seguita. Ma dall’esame delle videocamere di sicurezza sembrerebbe che il tizio abbia preso di mira la ragazza, che poi ha colpito alle spalle dopo averla pedinata per qualche metro.

Un gesto rapido e violento, con fendenti a torace e schiena per poi fuggire, dopo aver rimesso la lama dentro un sacchetto azzurro.