Cosa fare se Dazn non funziona. C’è diritto al rimborso?

Chi ha avuto problemi a vedere gli eventi trasmessi dalla piattaforma streaming ha diritto ad un rimborso? Ecco cosa prevede la normativa.

Anche quest’anno la società londinese Dazn avrà i diritti televisivi per trasmettere le partite della Serie A di calcio. Per le trasmissioni degli eventi Dazn si serve di una piattaforma streaming attraverso la sua app. Da qui la necessità di avere una stabile connessione a internet.

Nei primi mesi dello “sbarco” in Italia dell’azienda di Londra molti abbonati al servizio hanno dovuto far fronte e molti disservizi e alle interruzioni improvvise durante le trasmissioni. Dazn nel corso dei mesi ha molto lavorato per ridurre gli inconvenienti e assicurare una trasmissione fluida e in tempo reale, senza fastidiose interruzioni.

Ma ogni tanto, segnala Money.it, qualche problema si ripresenta. Come nel caso, quello più recente, dei posticipi di mercoledì scorso tra Inter-Napoli e Udinese-Empoli. Anche in questo caso moltissimi utenti hanno segnalato difficoltà a collegarsi alla trasmissione. Sta di fatto che alla fine hanno perso gran parte dei match del massimo campionato.

L’azienda si è scusata con gli abbonati – i maggiori disservizi si sono verificati nello scontro al vertice tra partenopei e interisti – e riconoscendo gli errori ha anche fatto intendere che all’origine del disservizio c’è stato «un partner esterno globale, incaricato di gestire la distribuzione del traffico sui server (CDN)».

Rimborsi: che fare per ottenerli?

All’atto pratico cambia poco e infatti anche la Lega Calcio non ha nascosto il malcontento per gli ennesimi problemi nel servizio. Numerosissime le proteste sui social che hanno riacceso il vecchio dibattito: se Dazn non funziona spetta il rimborso?

Dazn, scusandosi per il disservizio di mercoledì, ha comunicato che provvederà a «rimborsare proattivamente in conformità alla regolamentazione vigente» tutti gli abbonati che hanno avuto problemi col servizio. Le concrete modalità per ottenere il rimborso verranno comunicate nei prossimi giorni da Dazn. Ma appare probabile che gli utenti saranno rimborsati automaticamente come accaduto le altre volte.

Anche l’importo del rimborso sarà deciso e comunicato nei prossimi giorni da Dazn. Stando a quanto previsto dall’Agcom il rimborso dovrà essere pari a «un importo pari al 25% dell’abbonamento mensile dell’utente, al netto di eventuali sconti o promozioni, fino ad un massimo di quattro volte in un mese pari al 100% dell’abbonamento mensile, al netto di eventuali sconti o promozioni».

Ma il rimborso potrebbe però anche essere più alto. La scorsa estate ad esempio Dazn rimborsò il doppio di quanto previsto da AgCom: il 50% del valore mensile dell’abbonamento.