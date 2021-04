Pintus, sfogo su Instagram: “Non ci dormo la notte, mi scrivete “hai cagato?”

Impossibile non parlare di LOL-Chi ride è fuori, la gara comica su Amazon Video che vede affrontarsi dieci comici che si sfidano a rimanere seri.

LOL-Chi ride è fuori il nuovo fenomeno della comicità. La battuta cult di Angelo Pintus

I più citati in rete e sui social sono sicuramente Elio e Lillo ma anche Angelo Pintus risulta essere uno dei personaggi più graditi. Anzi, una battuta fatta durante la trasmissione sta spopolando sul web da giorni. Si tratta del poco elegante “Hai cag..to?” rivolto a Katia Follesa durante uno sketch che prometteva di emulare il famoso orgasmo simulato di Meg Ryan nel film Harry ti presento Sally. La battuta è causata a Pintus un’ammonizione ma agli spettatori è piaciuta così tanto da continuare a riproporla. Anche in contesti poco consoni e poco apprezzati da Pintus stesso!

L’annullamento del tour Destinati all’estinzione

Angelo Pintus ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post in cui arrendendosi all’evidenza cancella il tour Destinati all’estinzione che da un anno veniva rimandato a data da destinarsi causa Covid. “Ahimè il tour, e parlo delle vecchie date che dovevamo recuperare, è stato annullato. Io vi chiedo di capire: è inutile spostarle per l’ennesima volta. Non è essere pessimisti, ma bisogna essere obiettivi nella vita. Veramente noi pensiamo che a ottobre noi possiamo mettere mille persone dentro a un teatro? No, non a questa velocità.”

“Non so davvero come uscirne: penso che dobbiamo fermarci un attimo e mettere un punto. Io non me la sento più di riprogrammare. Non ha senso mettere una data prima del 2022, non è possibile riuscire a farla prima. Sono veramente sconfortato, non vedo spiragli per il live. È inutile continuare a far finta di niente”. I biglietti già venduti verranno rimborsati dai teatri stessi o trasformati in voucher: “Noi non abbiamo preso un euro per queste date, e abbiamo restituito gli anticipi”, ha concluso Pintus. Come ha reagito il pubblico?

Lo sfogo di Pintus: “Vi prego, basta con Hai cagato?”

Non proprio come il comico si aspettava: tra tanti commenti comprensivi della situazione, ci sono stati anche quelli che non hanno esitato a riproporre la ormai famigerata battuta fatta durante la puntata di LOL-Chi ride è fuori. Interventi che lui non ha troppo gradito, come hanno sottolineato Il Fatto Quotidiano e in realtà molti altri siti di informazione. “Io non ci dormo la notte perché devo annullare il tour, e voi? Hai cagato? Meglio così, una risata ci seppellirà (…) è tutta la settimana che mi scrivete ‘Hai cagato?’. Vi prego, basta: io vi voglio bene ma è una roba pazzesca”, ha sbottato il comico.

Che ha poi rivolto ai follower una richiesta in considerazione della profondità e del significato del suo post: “Vi prego basta con “Hai cagato?”. È una roba pazzesca, sono contento che vi sia piaciuto anche perché nel weekend di Pasquetta non c’era nulla da fare. Ma sono due giorni che non penso ad altro, perché non so come farlo.” Non solo Pintus ma anche diversi follower hanno lamentato superficialità di queti commenti: “Vi prego di smetterla di commentare con “hai cagato?” o cose simili… Pintus ha affrontato un argomento molto complesso e delicato. Avete guardato ed ascoltato il video? Non credo. Fatelo per piacere, grazie. Per quanto riguarda la situazione, beh, aspettiamo fiduciosi nuovi aggiornamenti per date e teatri. Forza!”