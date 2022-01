Elezioni in Portogallo, vittoria socialisti premier Costa

Per la seconda volta nella sua storia, il partito socialista del Portogallo ottiene la maggioranza piena dei seggi in Parlamento

Il partito socialista portoghese del premier Antonio Costa ha vinto le elezioni con la maggioranza piena di seggi in Parlamento, 117 su 230 e il 41,62% di voti. Costa, ex sindaco di Lisbona, era andato al governo nel 2015 ma il risultato ottenuto ora gli consente di creare un governo monopartitico che non dipenda più dagli ex alleati della sinistra radicale.

Si tratta di un esito che interessa tutte le circoscrizioni tranne quelle estere, che eleggono 4 deputati, ma si possono considerare esiti definitivi. Oltre alla vittoria del partito socialista c’è stato il boom del partito di estrema destra, Chega (Basta!) che ha ottenuto il 7,15% ed è arrivato terzo dietro al Partito socialdemocratico che ha conservato voti simili a quelli ottenuti nel 2019, più o meno il 27,8%.

Dall’estero le prime reazioni alla notizia su Twitter. Paolo Gentiloni, commissario Ue agli Affari economici, scrive:«Anni di governo, grandi risultati e oggi ancora fiducia ai socialisti portoghesi e alla leadership di @antoniocostaps. Juntos seguimos e conseguimos».

Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha così commentato su Twitter i risultati delle elezioni portoghesi:«Congratulazioni, caro Antonio Costa, per la tua vittoria. Il Portogallo ha scommesso ancora una volta su un progetto socialdemocratico che unisce crescita e giustizia sociale. Insieme continueremo a promuovere nei nostri Paesi e in Europa una risposta socialista alle sfide che condividiamo». E infine Enrico Letta (Pd), ha twittato:«Bravo Presidente #Costa! Un grande risultato per il #Portogallo e per l’Europa».