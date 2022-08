Taiwan, gli Stati Uniti sfidano la Cina: senatrice Usa vede la presidente, è la quarta visita in un mese

Dopo la storica visita della portavoce del Congresso Nancy Pelosi, altre tre delegazioni americane hanno visitato l’isola di Taiwan.

La senatrice repubblicana Marsha Blackburn ha incontrato la presidente dell’isola, Tsai Ing-wen. E ha chiesto supporto a Taiwan e al tentativo dei suoi abitanti di “preservare la loro indipendenza e la loro libertà”.

Incontro a Taiwan tra la senatrice repubblicana del Tennessee Marsha Blackburn e la presidente dell’isola, Tsai Ing-wen. Si tratta della quarta visita a Taipei di una delegazione Usa dall’ inizio del mese di agosto. È la terza visita da parte di un rappresentante del Congresso Usa, mentre si inaspriscono le tensioni con la Cina che considera l’isola di Taiwan “parte inalienabile” del suo territorio nazionale.

La visita di Blackburn, forte sostenitrice di Taiwan al Congresso, segue quella guidata il 14 agosto dal senatore democratico del Massachusetts Ed Markey, a dodici giorni di distanza da quella della speaker Nancy Pelosi. Una visita che aveva aveva provocato le ire di Pechino, con l’avvio di maxi manovre militari attorno all’isola. Insieme a Markey sono giunti sull’isola anche i deputati democratici John Garamendi, Alan Lowenthal e Don Beyer, e la deputata repubblicana Aumua Amata Coleman Radewagen. Il 21 agosto c’è stato poi il viaggio di quattro giorni del governatore dello stato dell’Indiana, Eric Holcomb, che aveva guidato a Taipei la terza delegazione Usa in un mese.

Quarta visita in un mese di una delegazione americana

Adesso è il turno di Marsha Blackburn, che fa parte della commissione Servizi armati del Senato. La senatrice GOP, ha riconosciuto a Tsai la “forte leadership nell’opporsi al Partito comunista cinese”. La rappresentante statunitense ha poi assicurato il sostegno degli americani alla “nazione indipendente” di Taiwan, dove ha in programma una visita di tre giorni.

“Fare il lungo viaggio verso Taiwan è una dimostrazione del forte appoggio del Congresso Usa”, ha dichiarato Tsai, convinta che le visite degli esponenti Usa consolidino la “determinazione” di Taiwan a difendersi dalle minacce di Pechino. I “Paesi democratici – ha aggiunto Tsai Ing-wen – dovrebbe unirsi e cooperare per costruire assieme una ferma linea difensiva per i valori di democrazia e libertà”.

Tsai ha poi sottolineato come Blackburn abbia attribuito grande importanza alla catena di approvvigionamento di semiconduttori, da lei definita “di importanza vitale per noi”, in particolare per il settore automobilistico del Teneessee, uno dei più importanti centri dell’industria dell’auto americana.