Ucraina, Zelensky: “Oltre 2.800 missili russi lanciati contro di noi”

Zelensky chiede agli alleati artiglieria moderna e sostegno finanziario, mentre sull’Ucraina continuano a cadere i missili russi.

Dall’inizio della guerra, ha rivelato il leader ucraino, Mosca ha lanciato una pioggia di missili contro il territorio del paese aggredito.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky interviene in videocollegamento al vertice dell’Alleanza Atlantica a Madrid. Il capo di stato dell’Ucraina ha chiesto ai Paesi della Nato “artiglieria moderna e sostegno finanziario” per fronteggiare la Russia. “Per far fronte alla supremazia dell’artiglieria russa abbiamo bisogno di artiglieria moderna”, ha fatto sapere Zelensky. Kiev ha bisogno di “circa 5 miliardi di dollari al mese” per la difesa, ha detto.

Sui canali social, Zelensky ha divulgato i video delle telecamere a circuito chiuso nell’attimo in cui il centro commerciale di Kremenchuk è stato devastato dai missili russi. “È chiaro che gli assassini russi hanno ricevuto quelle coordinate esatte per il lancio del missile. Volevano uccidere il più alto numero di persone in una città pacifica“, ha detto Zelensky.

Oltre 2.800 i missili russi lanciati dall’inizio della guerra

E il conto dei missili piovuti sull’Ucraina non si arresta. “Il numero totale di missili russi che hanno colpito le nostre città è già 2.811. Quante altre bombe aeree, quanti proiettili di artiglieria?! Oggi, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si è levato in piedi e ha onorato la memoria di tutti gli ucraini uccisi. I membri della delegazione russa hanno guardato indietro tutti i presenti nella sala del Consiglio e hanno anche deciso di alzarsi in piedi, solo per non sembrare dei veri e propri assassini. Ma tutti sanno che è il terrore russo che sta uccidendo persone innocenti in questa guerra contro il popolo ucraino“. Queste le parole di Zelensky in un video della scorsa notte.

Ieri altri dieci missili russi sono piovuti su Mykolaiv e la sua periferia. Attaccate le infrastrutture portuali, produttive e logistiche. Bersagliati anche un edificio residenziale e un centro ricreativo. L’attacco ha provocato tre morti e cinque feriti. A riportare il pesante bilancio sono stati il sindaco della città, Oleksandr Sienkevych, e il governatore dell’oblast, Vitaliy Kim.

Sotto attacco anche il villaggio di Shevchenkove, dove i missili hanno colpito un deposito di grano vuoto, andato così a fuoco. Anche Shyroke e Halytsynove sono state raggiunte dai raid delle forze russe. Ieri sera le truppe di Mosca hanno lanciato un attacco di artiglieria su Velyka Kostromka, nel distretto di Kryvyi Rih.

Due persone morte e tre ferite: è il bilancio dei bombardamenti russi nella regione di Sumy, nell’Ucraina nord-orientale. Lo ha comunicato Dmytro Zhyvytskyi, capo della regione di Sumy.