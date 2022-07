Ucraina, Onu: “Più di 10 mila vittime civili, Mosca e Kiev hanno violato i diritti umani”

Violazioni da ambo le parti nel campo dei diritti umani. Secondo l’Onu, entrambi i contendenti nel conflitto ucraino li hanno violati.

Una ecatombe di vittime tra i civili, tra morti e feriti. Tra loro anche centinaia di bambini.

Oltre 10 mila vittime civili, tra morti e feriti. Un bilancio sempre più pesante quello delle vittime del conflitto ucraino: 4.889 morti e 5.565 feriti. Lo ha detto l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, nel presentare l’ultimo rapporto del suo ufficio sulla situazione in Ucraina. Stando all’ultimo aggiornamento, le vittime comprendono 1.739 uomini, 1.159 donne, 284 ragazzi e bambini, oltre a 1.299 adulti il cui sesso non è ancora stato identificato.

Entrambe le parti in conflitto in Ucraina, ha osservato Bachelet, hanno violato le norme internazionali da applicare in tempo di guerra. Ma Mosca lo ha fatto su una scala molto più grande e grave.

“Sebbene dobbiamo ancora avere accesso ai territori occupati dalle forze russe, abbiamo documentato che entrambe le parti hanno commesso violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario“, ha detto l’ex presidente cilena nel presentare l’ultimo rapporto del suo ufficio sulla situazione in Ucraina.

“Sebbene su scala molto più ridotta, sembra anche probabile che le forze armate ucraine non abbiano pienamente rispettato quelle norme nei territori orientali del Paese, che sono quelli che la Russia vuole portare sotto il suo pieno controllo e dove si concentra la sua capacità militare”, ha aggiunto Bachelet.

Kiev: nel 2022 pil crollerà a -35%

Il pil lordo dell’Ucraina nel 2022 crollerà al -35%. O anche peggio. È la stima del primo ministro ucraino, Denys Shmyhal. L’ha resa nota a Lugano alla Conferenza per la ricostruzione del Paese: “Siamo riusciti a portare a compimento una campagna di semina abbastanza ben riuscita ma non dobbiamo farci illusioni. Ci aspettiamo che il pil per quest’anno sarà quantomeno al -35%”. Il servizio statistico statale ucraino ha quantificato il prodotto interno lordo nazionale al -15,1% tendenziale nel primo trimestre del 2022 dopo una crescita del 6,1% nel quarto trimestre 2021. Mentre la banca centrale ucraina ha attestato un crollo del 40% nel secondo trimestre. Per l’interno anno 2022 si prevede invece un calo superiore al -30%.

Zelensky: Bielorussia non entrerà in guerra

“Pensiamo che la Bielorussia non sarà trascinata in questa guerra, ma vi sono provocazioni da parte sua e proseguiranno”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky nel suo intervento collegamento video a un forum economico organizzato dall’Economist ad Atene. “Numerosi missili di diversi calibri sono stati lanciati dal territorio bielorusso e hanno causato sofferenze all’Ucraina”, ha spiegato Zelensky. “Tuttavia – ha aggiunto li leader ucraino – siamo consapevoli che non è una decisione presa dal popolo bielorusso“. I bielorussi, ha terminato Zelensky, devono ad ogni modo “fare tutto il possibile per non essere trascinati in questa guerra” e “assumersi tutte le loro responsabilità”. L’Ucraina comunque è “pronta” a rispondere a una possibile offensiva da parte bielorussa.